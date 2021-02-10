Le Référentiel Géologique de la France (RGF) et Géologie de la France : un programme pluridisciplinaire et une revue scientifique au service de la connaissance du sous-sol français.

Le Référentiel Géologique de la France (RGF) prolonge le programme de la carte géologique en offrant une information géologique 3D, numérique, homogène et cohérente sur l’ensemble du territoire national. Programme pluri-décennal fédérateur, il mobilise l’ensemble de la communauté géoscientifique française, et est porté par le BRGM. Il répond à des enjeux sociétaux essentiels : connaissance du sous-sol, aménagement, gestion des ressources en eau et en ressources minérales, recherche et stockage d’énergies, prévention des risques. En transformant une approche 2D en une représentation multi-échelles et collaborative, le RGF s’appuie sur un système d’information dédié pour faciliter l’échange et l’accès aux données géoscientifiques.

Géologie de la France, est une revue électronique en langue française opérée par le BRGM en partenariat avec la SGF, entièrement gratuite et en téléchargement libre. Revue historique du Programme de la carte géologique, Géologie de la France est référencée dans SCOPUS et s’adresse aux chercheurs, enseignants, à la profession et au grand public, en France comme à l’international. Elle a pour vocation de diffuser les résultats de travaux couvrant toutes les disciplines des Sciences de la Terre, concernant le territoire français et ses régions voisines. Ces travaux, qu’ils relèvent de la connaissance géologique fondamentale ou de la géologie appliquée, visent à appréhender tous les aspects des géosciences et des objets associés, depuis le substrat jusqu'à la surface. En intégrant les régions limitrophes, la revue dépasse les frontières administratives pour favoriser une compréhension continue des ensembles géologiques.

Ensemble, le RGF et Géologie de la France forment un duo indispensable : l’un pour une mise à jour collaborative de la connaissance géologique, au service des défis sociétaux, l’autre pour une diffusion large et accessible des connaissances géologiques, au bénéfice de la recherche, de l’enseignement, de la profession et des acteurs du territoire.